В Казани рост составил 2,3 процента.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За 2025 год в Татарстане было зарегистрировано 24 097 браков. Это на 1,7 процента больше, чем годом ранее. Увеличение отмечено впервые за последние три года. В частности, в Казани число браков возросло на 2,3 процента, а в районах — на 3,2 процента. А 70 процентов пар вступили в брак впервые.

«Сегодня регистрация брака для большинства молодежи – это не просто красивое, запоминающееся событие, а осознанный выбор, к которому они готовятся взвешенно, с трепетом и ответственностью», - рассказали в Управлении ЗАГС Кабмина Татарстана «Вечерней Казани».

Ранее сообщалось, что половина казанцев считает, что ипотека укрепляет брак. Самый распространённый аргумент – сложность раздела имущества. Также 21 процент опрошенных заявил, что готовы брать ипотеку только вместе с надежным партнером.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.