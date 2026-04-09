Общество
9 апреля 12:18
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Минниханов показал все удобства «Атома»

Гости уже интересуются, когда можно купить электрокар.

Автор фото: t.me/galimovatatarstan

Раис Татарстана Рустам Минниханов продемонстрировал на Российском венчурном форуме все удобства электромобиля «Атом». Зрителями были в том числе помощник президента России Андрей Фурсенко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сообщила пресс-секретарь главы республики Лилия Галимова в телеграм-канале.

Другие гости тоже захотели купить электрокар и уже спрашивают, когда это будет возможно, отметила она.

Источник: ИД «Вечерняя Казань»

Ранее «Вечерняя Казань» побывала на первом официальном релизе российского электромобиля «Атом». По словам замгендиректора, директора по связям с общественностью АО «КАМА» Анатолия Кияшко, автомобиль «будет ломать стереотипы и будет востребован с точки зрения пользовательского опыта для жителей городов». Подробнее читайте в статье.

Популярное
Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани выпустил Станислава Шевырева из-под домашнего ареста

Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани задержали украинца, убившего сотрудника ОПК

Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани отправил бывшего прокурора-коррупционера Мухаметзянова в колонию

Подсудимый полностью признал вину.

пресс-служба Жилинспекции РТ
Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
После «замены домофона» казанец остался без денег и без автомобиля

Мошенники выманили у мужчины почти 4 миллиона рублей.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы

В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
