Пары выбирают для женитьбы чаще всего июль и август, а в нынешнем году популярностью пользуется 26 число каждого месяца.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Самые популярные месяцы для регистрации брака — июль и август. Их выбирают 30 процентов пар. В прошлом году рекордными датами стали 25 июля - на этот день пришлось 434 заключения брака, и 8 августа - 383 заключения брака.

В Управлении ЗАГС Кабмина Татарстана рассказали «Вечерней Казани», что сезонность заключения браков не меняется. По-прежнему самыми популярными месяцами для заключения браков остаются июль и август – летние теплые месяцы.



Кроме того, молодожены выбирают даты, связанные с государственными праздниками: День Российской Федерации, День республики, День семьи, любви и верности и другие. Популярны и зеркальные даты. В 2026 году — это 26 число каждого месяца.



«Вот уже второй год доброй традиций становится одновременная регистрация брака 45 пар – по одной паре с каждого района республики. Ведь это и есть позитивный пример популяризации семейных ценностей и статуса семьи», – отметили в управлении.

Также в ЗАГСе поделились, что среди созданных 2024 году 45 семьях уже родились на свет 18 малышей.



