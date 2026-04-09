Общество
9 апреля 14:51
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Биометрию внедрят на авиаперелеты уже летом

В эксперименте участвует «Аэрофлот».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Глава Минтранса России Андрей Никитин заявил, что биометрия при регистрации на авиарейсы заработает уже этим летом. В эксперименте участвует авиакомпания «Аэрофлот» и аэропорты Пулково и Шереметьево. Эксперимент охватывает весь процесс прохождения пассажира - от регистрации на рейс до посадки в воздушное судно, цитирует его слова «Российская газета».

Главная цель проекта — оценить все аспекты транспортной безопасности и выработать оптимальный клиентский путь. По итогам пилотирования будет принято решение о возможности масштабирования данной технологии, заключил Никитин.

Ранее сообщалось, что биометрию осужденных планируют использовать и после их освобождения. Данные будут нужны «для обеспечения безопасности и раскрытия преступлений».

