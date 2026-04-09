Биометрию внедрят на авиаперелеты уже летом
В эксперименте участвует «Аэрофлот».
Глава Минтранса России Андрей Никитин заявил, что биометрия при регистрации на авиарейсы заработает уже этим летом. В эксперименте участвует авиакомпания «Аэрофлот» и аэропорты Пулково и Шереметьево. Эксперимент охватывает весь процесс прохождения пассажира - от регистрации на рейс до посадки в воздушное судно, цитирует его слова «Российская газета».
Главная цель проекта — оценить все аспекты транспортной безопасности и выработать оптимальный клиентский путь. По итогам пилотирования будет принято решение о возможности масштабирования данной технологии, заключил Никитин.
Ранее сообщалось, что биометрию осужденных планируют использовать и после их освобождения. Данные будут нужны «для обеспечения безопасности и раскрытия преступлений».
