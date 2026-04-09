Неожиданный для самого человека долг является тревожным звоночком, рассказали в Госдуме.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Если на россиянина без его ведома и согласия оформили кредит, следует обратиться в Бюро кредитных историй, где можно проверить и отменить взятый заем. В случае присутствия признаков мошенничества в ситуации должны разбираться полицейские, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата от ЛДПР Дмитрия Свищева.

Парламентарий назвал такое явление «тревожным звоночком» — значит, кто-то воспользовался чужими документами. Помимо уже перечисленных действий, лучше также пойти в злополучные банк или МФО с требованием показать документы кредитования. Все копии лучше сохранить — они пригодятся в суде.

Все открытые мошенниками счета при предъявлении паспорта в финансовых организациях также должны закрыть. В полицию следует дополнительно сообщить о том, что персональные данные использовались без согласия их обладателя. Не лишним будет рассказать ФНС о ситуации.

«Возможно, на вас пытаются навесить налоговые обязательства», — подытожил Свищев.

Ранее мы писали, что кредитные карты с лимитом 30–50 тысяч рублей только кажутся безопасными, однако в результате могут появиться большие долги. Небольшой лимит воспринимается как «нестрашный долг», легко закрываемый с зарплаты.

