Вредные химические вещества могут проникать внутрь из-за пористой скорлупы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Яйца к Пасхе нельзя красить непищевыми красителями. Из-за пористости скорлупы вредные вещества могут проникнуть внутрь, говорит научный сотрудник лаборатории иммунологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», врач-диетолог, врач-терапевт, автор программы «Нутрициология» Татьяна Солнцева. Ее слова приводит РИА Новости.

Не стоит использовать текстильные краски, анилиновые красители, фломастеры или обычные краски: гуашь, акварель. Также не рекомендуется красить яйца синтетическими пищевыми красителями E102 — тартразин, E110 «Солнечный закат», E129 — «Очаровательный красный» и так далее. Они могут оказать неблагоприятное воздействие на организм человека, особенно на детей. Лучшим выбором будут сертифицированные пищевые красители или натуральные продукты. Например, луковая шелуха дает цвет от красного до коричневого, свекольный и клюквенный сок могут дать розовый, малиновый цвета; шафран — оранжевый, красная капуста — синий.

Ранее сообщалось, что только два процента жителей Приволжья соблюдает все необходимые религиозные ритуалы. Парадоксально, но Пасху в народе все равно отмечать любят — украшают яйца 68 процентов приволжан, а еще 37 процентов пекут куличи.

