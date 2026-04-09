Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на мопеды и мотоциклы с электроприводом. Требования вступят в силу в мае 2026 года, пишет РИА Новости.

Меры вводят для повышения безопасности. Требования необходимо будет выполнять при разработке конструкции транспортных средств. ГОСТ устанавливает критерии к мерам эксплуатационной безопасности мопедов и электромотоциклов. Например, чтобы перевести силовую установку из выключенного состояния в режим движения водитель должен выполнить как минимум два действия. Обязательна индикация на приборной панели, которая показывает водителю, что силовая установка находится в режиме движения. Также нужно сделать индикацию низкого уровня зарядки батареи, чтобы мотоциклист мог безопасно покидать зоны движения.

Ранее сообщалось, что ГОСТ для номеров электросамокатов утвердили в России. У средств индивидуальной мобильности будут специальные металлические номера размером 13 на 13 сантиметров.

