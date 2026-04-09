Общество
9 апреля 16:47
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Онлайн-магазины начали предупреждать россиян о включенном VPN

Некоторые сервисы просят выключить VPN, ссылаясь на возможные проблемы в работе приложения.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Некоторые популярные онлайн-сервисы начали информировать пользователей о возможных сбоях в работе при использовании VPN-сервисов и других средств обхода блокировок. Об этом пишет РИА Новости.

Например, приложение Wildberries выдает плашку: «У вас включен VPN? Лучше его отключить, чтобы приложение работало стабильно». Также «Иль де Ботэ» предупреждает: «Из-за включенного VPN могут быть ошибки!». Даже приложение «Шоколадницы» против VPN: «Мы заметили, что у вас включен VPN. Это может повлиять на работу приложения и вызвать непредвиденные ошибки. Для обеспечения стабильной работы рекомендуем временно отключить VPN».

Ранее сообщалось, что от российских компаний требуют внедрить блокировку VPN. Меры просили принять до середины апреля. Если сервис останется доступен через средства обхода блокировок, компания лишится IT-аккредитации или ее могут исключить из «белого списка».

