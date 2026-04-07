Меры нужно предпринять до середины апреля.

Минцифры потребовало от нескольких крупных российских компаний заблокировать пользователей, использующих VPN. Те организации, которые не смогут этого сделать, лишатся IT-аккредитации и налоговых льгот.

Задачу о блокировке VPN поставил глава ведомства Максут Шадаев и дал время до 15 апреля. Если сервис останется доступен через средства обхода блокировок, компания лишится IT-аккредитации. Этот статус даёт бизнесу право на нулевую ставку НДС и налог на прибыль 5 процентов вместо 25. Также в списке санкций — исключение из «белого списка», который гарантирует быстрый доступ к сайту в условиях ограничения мобильного интернета во время атак БПЛА или ракетной опасности, пишет 3Dnews.

Ранее в МВД заявили, что проверок из-за использования VPN не будет. Само по себе использование VPN не нарушает законодательство России.

