От российских компаний требуют внедрить блокировку VPN
Меры нужно предпринять до середины апреля.
Минцифры потребовало от нескольких крупных российских компаний заблокировать пользователей, использующих VPN. Те организации, которые не смогут этого сделать, лишатся IT-аккредитации и налоговых льгот.
Задачу о блокировке VPN поставил глава ведомства Максут Шадаев и дал время до 15 апреля. Если сервис останется доступен через средства обхода блокировок, компания лишится IT-аккредитации. Этот статус даёт бизнесу право на нулевую ставку НДС и налог на прибыль 5 процентов вместо 25. Также в списке санкций — исключение из «белого списка», который гарантирует быстрый доступ к сайту в условиях ограничения мобильного интернета во время атак БПЛА или ракетной опасности, пишет 3Dnews.
Ранее в МВД заявили, что проверок из-за использования VPN не будет. Само по себе использование VPN не нарушает законодательство России.
Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.
Основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.
Специалисты проводили на предприятии ремонтные и строительные работы.
Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.
Госинспекция труда выясняет обстоятельства инцидента.
В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023—2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.