За переезд предусмотрена единовременная выплата врачам остродефицитных специальностей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В течение 2026—2027 годов в республику намерены «перевезти» 569 врачей из других регионов России и зарубежья. Проект постановления Кабмина уже подготовлен, заявил замглавы Минздрава Татарстана Ильнур Сибгатов на заседании комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам.

За переезд врачам дефицитных специальностей положена выплата. Среди них участковые терапевты и педиатры, анестезиологи, реаниматологи, акушеры-гинекологи, гериатры, реабилитологи и пульмонологи.

На данный момент кадровая наполненность в медицине Татарстана достигает 71,7 процента — за прошлый год благодаря мерам поддержки работать в больницы республики пришли 515 врачей. В основном эта положительная динамика касается сел и деревень региона, где количество даже больше, чем в городах.

Ранее в материале «Вечерней Казани» мы писали, что кадров не хватает именно недавно открывшимся медицинским учреждениям. Врачам приходится работать на несколько поликлиник одновременно.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.