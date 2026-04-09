Татарстан планирует в этом году восстановить навигацию с Ульяновском
Речная навигация стартует уже 24 апреля.
Татарстан в этом году планирует восстановить речную навигацию с Ульяновском. Об этом сообщил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.
По словам спикера, республика готова к сотрудничеству и налаживанию речной навигации между городами.
Ежегодно пассажиропоток и число маршрутов в регионе растут. За прошлый год АО «Флот Татарстана» выполнил 3777 социальных рейсов, коммерческих - 2156. Всего было перевезено 349 тысяч человек. В этом году у компании есть цель перевезти 370 тысяч человек.
Иванов призвал жителей республики пользоваться возможностями и путешествовать на метеорах по республике и посещать соседние.
Ранее мы писали, что недалеко от Ленинской дамбы в Казани появятся три понтона для трех разных видов судов: речных трамваев, которые будут ездить до Волги, маломерных лодок для перевозок и прогулок, а также для частных катеров, которые, однако, хранить там долгое время не получится. Проект представил глава компании «Флотилия Казань» Алексей Карчевский главе города Ильсуру Метшину.
