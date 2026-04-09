Речная навигация стартует уже 24 апреля.

Автор фото: Денис Гордийко / мэрия Казани

Татарстан в этом году планирует восстановить речную навигацию с Ульяновском. Об этом сообщил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

По словам спикера, республика готова к сотрудничеству и налаживанию речной навигации между городами.

Ежегодно пассажиропоток и число маршрутов в регионе растут. За прошлый год АО «Флот Татарстана» выполнил 3777 социальных рейсов, коммерческих - 2156. Всего было перевезено 349 тысяч человек. В этом году у компании есть цель перевезти 370 тысяч человек.

Иванов призвал жителей республики пользоваться возможностями и путешествовать на метеорах по республике и посещать соседние.

Ранее мы писали, что недалеко от Ленинской дамбы в Казани появятся три понтона для трех разных видов судов: речных трамваев, которые будут ездить до Волги, маломерных лодок для перевозок и прогулок, а также для частных катеров, которые, однако, хранить там долгое время не получится. Проект представил глава компании «Флотилия Казань» Алексей Карчевский главе города Ильсуру Метшину.

