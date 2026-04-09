Общество
9 апреля 12:55
Автор материала:«Вечерняя Казань»

На столах россиян будет меньше лосося

Эксперты прогнозируют итоговые показатели вылова всего в 230—250 тысяч тонн.

Автор фото: Андрей Шапран / РИА Новости

В результатам текущего года вылов лососевых может оказаться намного ниже — 230—250 тысяч тонн по сравнению с 335,5 тысячи тонн, которые поймали по итогам 2025 года. Об уменьшении показателей заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков, сообщает ТАСС.

Вылов прошлого года позволил России сохранить первенство по добыче тихоокеанских лососей, несмотря на снижение количества пойманной рыбы. Самым неудачным периодом за 20 лет стал 2024 год — тогда результат достиг всего 235,5 тысячи тонн. До этого дела шли достаточно хорошо: в 2018 году поймали 685 тысяч тонн, а в 2023 — 609 тысяч.

Шестаков также отметил, что запрет на вылов воблы в Волге и Каспийском море могут продлить и на 2027 год. Его ввели в ноябре 2024 года.

Ранее сообщалось, что итоги прошлого года тоже были не такими уж приятными. Причиной назвали низкий промысел сардины — она не вошла к экономическую зону России.

