Общество
9 апреля 14:11
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Агитацию на выборах депутатов в Госдуму разрешили вести в «Телеграме»

Кандидаты имеют право самостоятельно выбирать содержание, формы и методы предвыборной кампании.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Центральная избирательная комиссия решила, что агитацию на выборах депутатов в Госдуму 2026 года можно вести в «Телеграме». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на ответ комиссии.

Согласно законодательству, на которое ссылаются в ЦИК, кандидаты имеют право самостоятельно выбирать содержание, формы и методы предвыборной кампании. Таким образом, претенденты могут заниматься агитацией любых форматов в интернете, за исключением платформ, доступ к которым ограничен Роскомнадзором.

Электоральный юрист Олег Захаров подчеркнул, что реклама и агитация в этом мессенджере сейчас находятся в серой зоне законодательства, так как формально он не запрещен, но и считать его разрешенным тоже можно только с оговорками.

Ранее сообщалось, что до конца 2026 года с рекламодателей не будут взыскивать штрафы за сотрудничество с «Телеграмом» и «Ютубом». На данный момент ФАС анализирует содержание рекламных объявлений, даты заключения контрактов, даты введения ограничений на пользование приложениями и прочее.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.