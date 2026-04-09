Общество
9 апреля 15:29
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Косметика первой займет «российские полки»

Документ рассмотрят в Госдуме на весенней сессии.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Бытовая химия, косметика и парфюмерия станут первыми товарами, которые будут продвигать на «российской полке». Об этом рассказал замглавы Минпромторга России Роман Чекушов. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы все уже полюбили эти товары, могу сказать на опыте моей семьи, близких. Российская косметическая продукция очень разная и представлена практически во всех потребительских сегментах», — отметил он.

Законопроект был подготовлен в прошлом году. По нему, торговые сети и маркетплейсы должны выделить специальные полки или витрины для непродовольственных товаров российского производства. Документ должен был вступить в силу с 1 марта, но сроки перенесли на год. Его рассмотрение в Госдуме намечено на весеннюю сессию.

Напомним, решение о переносе сроков приняли после того как поставщики обратились к правительству с просьбой не поддерживать законопроект, так как он нарушает принцип экономической свободы и требует от сетей заключения контрактов с определенными производителями.

Популярное
Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани выпустил Станислава Шевырева из-под домашнего ареста

Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани задержали украинца, убившего сотрудника ОПК

Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани отправил бывшего прокурора-коррупционера Мухаметзянова в колонию

Подсудимый полностью признал вину.

пресс-служба Жилинспекции РТ
Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
После «замены домофона» казанец остался без денег и без автомобиля

Мошенники выманили у мужчины почти 4 миллиона рублей.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы

В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
