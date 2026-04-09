Документ рассмотрят в Госдуме на весенней сессии.

Бытовая химия, косметика и парфюмерия станут первыми товарами, которые будут продвигать на «российской полке». Об этом рассказал замглавы Минпромторга России Роман Чекушов. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы все уже полюбили эти товары, могу сказать на опыте моей семьи, близких. Российская косметическая продукция очень разная и представлена практически во всех потребительских сегментах», — отметил он.

Законопроект был подготовлен в прошлом году. По нему, торговые сети и маркетплейсы должны выделить специальные полки или витрины для непродовольственных товаров российского производства. Документ должен был вступить в силу с 1 марта, но сроки перенесли на год. Его рассмотрение в Госдуме намечено на весеннюю сессию.

Напомним, решение о переносе сроков приняли после того как поставщики обратились к правительству с просьбой не поддерживать законопроект, так как он нарушает принцип экономической свободы и требует от сетей заключения контрактов с определенными производителями.

