Общество
9 апреля 15:50
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Какие куличи все-таки одобряет Минздрав

Православным сладкоежкам стоит поэкспериментировать с любимыми «шапочками» ради сохранения здоровья.

Автор фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Классическая глазурь на куличах состоит практически из сахара. Однако можно включить фантазию или попробовать новые рецепты: намного полезнее будет белковая глазировка или добавление творога в тесто, рассказала гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Юлия Сластен. Ее цитирует Life.ru.

Творог добавит белок в десерт, улучшив его состав КБЖУ. Для преданных зожников самым лучшим вариантом станет глазурь из творожной основы с йогуртом без добавок. Для сладости можно добавить мед или сахарозаменитель — стевию.

Сластен добавила, что всегда есть вариант фруктовой глазури: ягоды измельчаются в блендере и смешиваются с желатином. Это и будет шапочкой для кулича, но уже с витаминами и антиоксидантами. Также можно украсить десерт орехами и фруктами.

Россияне все чаще украшают куличи маршмеллоу (зефиром), но медик такой тренд не одобряет — сахар в крови подскочит очень резко.

Ранее врач предостерегла россиян с некоторыми заболеваниями. Кулич принесет неприятности людям с определенными диагнозами, например, с сахарным диабетом. Наименее полезны пасхальные десерты со сладкими начинками: шоколадом, карамелью, марципаном, толстым слоем глазури и так далее.

