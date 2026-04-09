Какие куличи все-таки одобряет Минздрав
Православным сладкоежкам стоит поэкспериментировать с любимыми «шапочками» ради сохранения здоровья.
Классическая глазурь на куличах состоит практически из сахара. Однако можно включить фантазию или попробовать новые рецепты: намного полезнее будет белковая глазировка или добавление творога в тесто, рассказала гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Юлия Сластен. Ее цитирует Life.ru.
Творог добавит белок в десерт, улучшив его состав КБЖУ. Для преданных зожников самым лучшим вариантом станет глазурь из творожной основы с йогуртом без добавок. Для сладости можно добавить мед или сахарозаменитель — стевию.
Сластен добавила, что всегда есть вариант фруктовой глазури: ягоды измельчаются в блендере и смешиваются с желатином. Это и будет шапочкой для кулича, но уже с витаминами и антиоксидантами. Также можно украсить десерт орехами и фруктами.
Россияне все чаще украшают куличи маршмеллоу (зефиром), но медик такой тренд не одобряет — сахар в крови подскочит очень резко.
Ранее врач предостерегла россиян с некоторыми заболеваниями. Кулич принесет неприятности людям с определенными диагнозами, например, с сахарным диабетом. Наименее полезны пасхальные десерты со сладкими начинками: шоколадом, карамелью, марципаном, толстым слоем глазури и так далее.
Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.
Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.
Подсудимый полностью признал вину.
Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.
Мошенники выманили у мужчины почти 4 миллиона рублей.
В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.