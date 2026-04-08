8 апреля 17:20
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Врач рассказала об опасности куличей

Речь идет о людях с определенными диагнозами.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Если есть кулич в умеренных количествах, то никаких последствий для организма здорового человека не будет. Как и любой десерт, его можно вписать в сбалансированный рацион, рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух, врач-эксперт лаборатории «Гемотест». Ее слова приводит RT.

В здоровом рационе примерно десять процентов отводится на сладкое. Чтобы не тянуло съесть целый кулич за один присест, можно сначала съесть основное блюдо, например мясо с гарниром и овощным салатом, а затем выпить чай с куличом.

Ограничения действуют лишь для людей с определенными диагнозами, например с сахарным диабетом. Наименее полезны куличи со сладкими начинками: шоколадом, карамелью, марципаном, толстым слоем глазури и так далее. В них много сахара, а при диабете следует выбрать кулич на цельнозерновой муке и с минимальным содержанием сахара или приготовить его самостоятельно. Также стоит поостеречься людям с заболеваниями пищеварительной системы — панкреатитом, холециститом. От кулича с жирными начинками может начаться обострение заболевания.

Ранее сообщалось, что среди необычных рецептов куличей, которые выбирают россияне, — пасхальный кулич «Кранч». Он для тех, кто любит, чтобы выпечка не только таяла во рту, но и приятно хрустела за счет добавленных грецких орехов. А ПП-кулич выбирают те, кто следит за фигурой, но не готов отказываться от праздничной выпечки.

