Большинство предпочитают нестареющую классику.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Россияне начинают готовиться к Пасхе в марте-апреле. За это время на Food.ru жители сделали более 65 тысяч запросов на главные пасхальные блюда, это на 25 тысяч больше, чем два года назад. Абсолютным лидером стал кулич — как его приготовить, пользователи посмотрели 377 тысяч раз, а сохранили — свыше 16,4 тысячи. Огромной популярностью пользуется «Сырный кулич со сливочным кремом», который собрал почти 24 тысячи просмотров. В топ вошли творожные мини-куличи (более 19 тысяч просмотров) и бездрожжевые варианты (свыше 16 тысяч). Спросом пользовалась и творожная пасха — таких запросов было 22 тысячи, а рецепт просмотрели 289 тысяч раз. Такое исследование провели медиаплатформа Food.ru и торговая сеть «Пятёрочка».

Покупатели предпочитают традиционные рецепты и не торопятся с экспериментами, утверждают в «Пятерочке». Некоторые продукты, например, муку и подсолнечное масло, закупают заранее, за один-два месяца до Пасхи. Например, в 2025 году продажи пшеничной муки торговой марки «Селяночка» превысили 3,6 миллиона упаковок, блинной — 221 тысячу, ржаной — почти 214 тысяч. Сливочное масло марки «Красная цена» купили 3,5 миллиона упаковок, а яиц — 415 тысяч штук.

Среди необычных рецептов, которые выбирают пользователи, пасхальный кулич «Кранч» — для тех, кто любит, чтобы выпечка не только таяла во рту, но и приятно хрустела за счет добавленных грецких орехов. А ПП-кулич выбирают те, кто следит за фигурой, но не готов отказываться от праздничной выпечки.

Ранее сообщалось, что девять из десяти отмечающих Пасху казанцев красят яйца. Больше половины горожан — 56 процентов — ежегодно отмечают Пасху. 14 процентов делают это время от времени.

