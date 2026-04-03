Общество
3 апреля 18:02
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Лихачей Татарстана оштрафовали на 5 млн рублей за проезд на красный

За три месяца выявили 3,5 тысячи любителей торопиться на дорогах.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С начала текущего года автолюбители республики заплатили больше пяти миллионов рублей за проезд на запрещающий сигнал светофора. Такими данными поделились в ГАИ Татарстана.

Всего зафиксировали 3,5 тысячи случаев таких нарушений. Инспекторы напоминают, что штраф за проезд на красный составляет полторы тысячи рублей. За повторный проступок придется заплатить до 7500 рублей или даже лишиться прав на период от 4 месяцев до полугода.

Ранее в Госавтоинспекции Казани предупредили водителей о штрафе за отсутствие флага со светоотражающим покрытием на госномерах. Это требование действует с 1 января 2025 года, но некоторые автолюбители до сих пор не занялись этим вопросом. Это грозит предупреждением или штрафом в 500 рублей.

