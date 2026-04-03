Общество
3 апреля 18:21
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Россиянам впервые дали рекомендации по приготовлению борща и щей по ГОСТу

Раскрыты подробности рецептов.

Автор фото: РИА Новости

Супы борщ и щи получили рекомендации по технологии приготовления, согласно проекту ГОСТа русской кухни. Об этом пишет ТАСС.

Главной особенностью борща, по рецепту, является пассеровка овощей на жире. Для достижения кислого вкуса можно использовать свекольный или белый ржаной квас, а также рассол из-под квашеных овощей или плодов и ягод. Разрешается добавлять томатное юре, томатную пасту, уксус или лимонный сок. Борщ рекомендуется подавать в горячем виде. К нему можно подать сметану, сало, чеснок и зелень, пампушки или ватрушки с несладкой начинкой. При этом для холодного или зеленого борща допускается подача в холодном виде.

Рецепт щей варьируется в зависимости от вида. Например, для щей из свежей капусты основными ингредиентами являются белокочанная свежая капуста, бульон. А в зеленых щах используются для заправочной части щавель, шпинат, рассада капусты, репы или свеклы, крапива и другая зелень. В кислых основным ингредиентом является квашеная капуста.

Ранее сообщалось, что ГОСТ установят на туалетную бумагу. Требования вступят в силу с 1 июня 2026 года. Среди требований к внешнему виду: не допускаются механические повреждения и полосы, а также складки, дырчатость и пятна размером более семи миллиметров в наибольшем измерении.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
Спустя два месяца нашли пропавшую в Казани Тамару Волкову

Женщина замерзла в снегу.

РИА Новости
Названа официальная причина взрыва на Нижнекамскнефтехиме

Основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани пристава-коррупционера приговорили к штрафу в полмиллиона

Бывший сотрудник регионального управления ФССП Евгений Юдин также не сможет занимать руководящие должности в госструктурах сроком на три года.

соцсети
Среди пострадавших на Нижнекамскнефтехиме - сотрудники подрядных организаций

Специалисты проводили на предприятии ремонтные и строительные работы.

пресс-служба Жилинспекции РТ
Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем

Два триллиона рублей одолжили россияне в МФО в 2025 году. Но темпы роста многомиллиардного портфеля займов упали. Эксперты считают: рынок сжался в ожидании ограничений. По их прогнозам, до нового года могут не дожить до 20% игроков.

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.