Раскрыты подробности рецептов.

Автор фото: РИА Новости

Супы борщ и щи получили рекомендации по технологии приготовления, согласно проекту ГОСТа русской кухни. Об этом пишет ТАСС.

Главной особенностью борща, по рецепту, является пассеровка овощей на жире. Для достижения кислого вкуса можно использовать свекольный или белый ржаной квас, а также рассол из-под квашеных овощей или плодов и ягод. Разрешается добавлять томатное юре, томатную пасту, уксус или лимонный сок. Борщ рекомендуется подавать в горячем виде. К нему можно подать сметану, сало, чеснок и зелень, пампушки или ватрушки с несладкой начинкой. При этом для холодного или зеленого борща допускается подача в холодном виде.

Рецепт щей варьируется в зависимости от вида. Например, для щей из свежей капусты основными ингредиентами являются белокочанная свежая капуста, бульон. А в зеленых щах используются для заправочной части щавель, шпинат, рассада капусты, репы или свеклы, крапива и другая зелень. В кислых основным ингредиентом является квашеная капуста.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.