Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В татарстанской столице с 8 по 10 апреля состоится донорская акция, приуроченная ко Дню космонавтики. Принять участие могут совершеннолетние студенты весом более 50 килограмм, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Добровольцев примут в Республиканском центре крови.

Каждому участнику акции дадут сувениры от сообщества DonorSearch. Они также смогут пройти специальный квест от команды «Волонтеров-медиков», сообщили в комитете по делам детей и молодежи. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС.

Ранее казанцев пригласили вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Специальная подготовка или диета для этого не требуются. Стать донорами могут горожане возрастом от 18 до 35 лет, не имеющие медицинских противопоказаний.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.