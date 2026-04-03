В Казани проведут донорскую акцию ко Дню космонавтики
Принять участие могут все совершеннолетние, не имеющие противопоказаний.
В татарстанской столице с 8 по 10 апреля состоится донорская акция, приуроченная ко Дню космонавтики. Принять участие могут совершеннолетние студенты весом более 50 килограмм, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Добровольцев примут в Республиканском центре крови.
Каждому участнику акции дадут сувениры от сообщества DonorSearch. Они также смогут пройти специальный квест от команды «Волонтеров-медиков», сообщили в комитете по делам детей и молодежи. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС.
Ранее казанцев пригласили вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Специальная подготовка или диета для этого не требуются. Стать донорами могут горожане возрастом от 18 до 35 лет, не имеющие медицинских противопоказаний.
