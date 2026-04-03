Двух пострадавших на «Нижнекамскнефтехиме» перевели из реанимации в палату
Все пациенты демонстрируют положительную динамику.
Двух пациентов, пострадавших при взрыве на заводе «Нижнекамскнефтехим», доставленных в Москву, перевели из реанимации в палату. Все, кто проходит лечение в столичных медцентрах, демонстрируют положительную динамику, рассказал мэр Нижнекамска Радмир Беляев.
Есть положительная динамика и у тех, кто лечится в Нижнекамске.
«Переживаем за каждого, желаем скорейшего восстановления», - написал Беляев в посте.
На данный момент в реанимации остаётся один человек, и врачи также отмечают положительную динамику его состояния.
Ранее сообщалось, что семьи погибших в Нижнекамске получат десять миллионов рублей компенсации. Госпитализированным пострадавшим также окажут материальную поддержку.
Основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.
