Все пациенты демонстрируют положительную динамику.

Двух пациентов, пострадавших при взрыве на заводе «Нижнекамскнефтехим», доставленных в Москву, перевели из реанимации в палату. Все, кто проходит лечение в столичных медцентрах, демонстрируют положительную динамику, рассказал мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

Есть положительная динамика и у тех, кто лечится в Нижнекамске.

«Переживаем за каждого, желаем скорейшего восстановления», - написал Беляев в посте.

На данный момент в реанимации остаётся один человек, и врачи также отмечают положительную динамику его состояния.

Ранее сообщалось, что семьи погибших в Нижнекамске получат десять миллионов рублей компенсации. Госпитализированным пострадавшим также окажут материальную поддержку.

