Автор фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Соглашение между правительствами России и Саудовской Аравии о взаимной отмене визовых требований для жителей вступит в силу 11 мая этого года. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Россияне смогут въезжать и находиться в Саудовской Аравии без виз непрерывно или всего не более 90 дней в течение года при условии, что они не будут работать, учиться или проживать на территории страны. Для перечисленных случаев, а также для совершения хаджа или умры в период хаджа визу придется получать как обычно.

Жители королевства получат такие же права при посещении России.

Напомним, что для россиян также готовится запуск безвизового режима с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом. Это делается в рамках стратегии по увеличению въездного туристического потока в страну.



