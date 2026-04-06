Когда начнет действовать безвизовый режим с Саудовской Аравией
Россияне получат право находиться на территории королевства непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение года.
Соглашение между правительствами России и Саудовской Аравии о взаимной отмене визовых требований для жителей вступит в силу 11 мая этого года. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.
Россияне смогут въезжать и находиться в Саудовской Аравии без виз непрерывно или всего не более 90 дней в течение года при условии, что они не будут работать, учиться или проживать на территории страны. Для перечисленных случаев, а также для совершения хаджа или умры в период хаджа визу придется получать как обычно.
Жители королевства получат такие же права при посещении России.
Напомним, что для россиян также готовится запуск безвизового режима с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом. Это делается в рамках стратегии по увеличению въездного туристического потока в страну.
Основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.
Специалисты проводили на предприятии ремонтные и строительные работы.
Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.
Решение приняли присяжные.
Госинспекция труда выясняет обстоятельства инцидента.
В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023—2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.