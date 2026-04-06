Общество
6 апреля 16:36
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Когда начнет действовать безвизовый режим с Саудовской Аравией

Россияне получат право находиться на территории королевства непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение года.

Автор фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Соглашение между правительствами России и Саудовской Аравии о взаимной отмене визовых требований для жителей вступит в силу 11 мая этого года. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Россияне смогут въезжать и находиться в Саудовской Аравии без виз непрерывно или всего не более 90 дней в течение года при условии, что они не будут работать, учиться или проживать на территории страны. Для перечисленных случаев, а также для совершения хаджа или умры в период хаджа визу придется получать как обычно.

Жители королевства получат такие же права при посещении России.

Напомним, что для россиян также готовится запуск безвизового режима с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом. Это делается в рамках стратегии по увеличению въездного туристического потока в страну.


Популярное
РИА Новости
Названа официальная причина взрыва на Нижнекамскнефтехиме

Основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.

соцсети
Среди пострадавших на Нижнекамскнефтехиме - сотрудники подрядных организаций

Специалисты проводили на предприятии ремонтные и строительные работы.

пресс-служба Жилинспекции РТ
Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Женщину, убившую и кастрировавшую партнера, оправдали

Решение приняли присяжные.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Два работника получили тяжелые травмы при падении лифта в Казани

Госинспекция труда выясняет обстоятельства инцидента.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам

В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023—2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
