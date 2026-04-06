Больше пригородных поездов начнет следовать по самым востребованным маршрутам республики.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В апреле и мае пассажирская компания «Содружество» назначит дополнительные электрички в регионах Поволжья, в том числе в Татарстане. По новому расписанию поезда будут ходить до конца сентября – начала октября из-за увеличения пассажиропотока, сообщает пресс-служба РЖД.

Так, с 27 апреля по 27 сентября можно будет сесть на поезд Казань – Свияжск отправлением из Казани в 8:28, и Свияжск – Арск отправлением из Свияжска в 11:05 ежедневно.

Помимо этого, с 11 апреля по 11 октября электропоезд № 6479 Бирюли – Краснозаринск будет следовать сообщением Бирюли – Волжск ежедневно отправлением в 18:28, прибытием в 20:34. Со 2 мая по 27 сентября поезд № 6301 Казань – Свияжск будет следовать сообщением Казань – Тюрлема отправлением в 6:37, прибытием в 8:10. Электричка № 6306 Свияжск – Казань будет следовать сообщением Тюрлема – Казань отправлением в 8:21, прибытием в 9:57 по субботам и воскресеньям.

Также с 25 апреля по 27 сентября поезд № 6434 Казань – Арск отправлением со станции Казань в 13:48 циркулировать не будет.

По всем вопросам пассажиров просят обращаться по телефону 8 (937) 625-04-33 (круглосуточно). Также информация доступна на сайте https://sodruzhestvoppk.ru или в приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее сообщалось, что казанский аэропорт перешел на летний режим работы. Расписание полетов расширилось: добавились новые направления и рейсы.

