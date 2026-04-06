Путин беспокоится о числе женских консультаций в малых городах и селах
Российский лидер дал поручение исполнительным органам субъектов России.
Президент России Владимир Путин поручил исполнительным органам регионов России не допустить снижения доступности женских консультаций, особенно в малых городах и селах. Поручение по итогам совещания с членами правительства опубликовано на сайте Кремля.
Доклад по данному вопросу должны предоставить до 1 ноября 2026 года высшие должностные лица субъектов России, а также губернатор Ивановской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Продолжительная и активная жизнь» Станислав Воскресенский.
Ранее сообщалось, что на подарки для новорожденных установят ГОСТ. Во многих регионах существует такая практика, поэтому важно собрать лучшие примеры и выпустить национальный стандарт. Специалисты продумают эталонный набор для выписки из роддома.
