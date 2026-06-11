На развитие туризма в Татарстане потратили в 2026 году 350 млн рублей
Регион занимает первое место по количеству номерного фонда в ПФО.
В Татарстане направили около 350 миллионов рублей на поддержку туротрасли. Об этом рассказала зампредседателя Госкомитета республики по туризму Айгуль Балахонцева. Ее слова приводит ТАСС.
По словам представителя ведомства, регион занимает первое место в Приволжском федеральном округе по количеству номерного фонда — здесь есть 32 тысячи номеров размещения. В топе по России Татарстан занимает шестое место.
Ранее сообщалось, что туристы потратили на проживание в отелях Татарстана 137 миллионов рублей. Также наибольший прирост чека при покупке авиабилетов произошел в республике — средний чек составил 16,3 тысячи рублей.
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