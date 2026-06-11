Общество
11 июня 15:04
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«Вечерняя Казань»

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На развитие туризма в Татарстане потратили в 2026 году 350 млн рублей

Регион занимает первое место по количеству номерного фонда в ПФО.

На развитие туризма в Татарстане потратили в 2026 году 350 млн рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане направили около 350 миллионов рублей на поддержку туротрасли. Об этом рассказала зампредседателя Госкомитета республики по туризму Айгуль Балахонцева. Ее слова приводит ТАСС.

По словам представителя ведомства, регион занимает первое место в Приволжском федеральном округе по количеству номерного фонда — здесь есть 32 тысячи номеров размещения. В топе по России Татарстан занимает шестое место.

Ранее сообщалось, что туристы потратили на проживание в отелях Татарстана 137 миллионов рублей. Также наибольший прирост чека при покупке авиабилетов произошел в республике — средний чек составил 16,3 тысячи рублей.

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