Практика распространилась в регионах, а стандарт еще не создан.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Новый ГОСТ планируют утвердить в России — на этот раз на подарки для новорожденных. Эксперты обобщат лучшие примеры и создадут национальный стандарт, отметил глава Роскачества Максим Протасов. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Протасова, во многих регионах существует такая практика, поэтому важно собрать лучшие примеры и сделать национальные стандарт. Специалисты продумают эталонный набор для выписки из роддома.

Ранее сообщалось, что ГОСТ установят на туалетную бумагу. Требования вступят в силу с 1 июня 2026 года. В ГОСТе указано, что минимальная ширина листа или рулона туалетной бумаги должна составлять 90 миллиметров, площадь листа - 11 тысяч квадратных миллиметров, площадь салфетки должна составлять 17 тысяч квадратных миллиметров, носового платка - 40 тысяч квадратных миллиметров.

