У 10-го микрорайона в Казани прикрыли лавку с молочной продукцией
Специалисты также проверили рыбу от Арского рыбхоза.
На сельхозярмарке в агропромпарке проверили живых карпов, которыми торговал Арский рыбхоз. Вся продукция соответствует действующему законодательству: есть ветеринарные сопроводительные документы. Были проведены необходимые лабораторные исследования. Общий объем продукции — 250 килограмм, сообщили в Россельхознадзоре Татарстана.
Также специалисты приостановили торговлю молочной продукцией неподалёку от ярмарочной площадки возле 10-го микрорайона.
Ранее сообщалось, что за три недели на сельхозярмарки в Татарстане поступило продукции почти на 300 миллионов рублей. Больше всего было поставлено картофеля — 184 тонны.
