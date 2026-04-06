Общество
6 апреля 18:01
Автор материала:«Вечерняя Казань»

У 10-го микрорайона в Казани прикрыли лавку с молочной продукцией

Специалисты также проверили рыбу от Арского рыбхоза.

Автор фото: Россельхознадзор по РТ

На сельхозярмарке в агропромпарке проверили живых карпов, которыми торговал Арский рыбхоз. Вся продукция соответствует действующему законодательству: есть ветеринарные сопроводительные документы. Были проведены необходимые лабораторные исследования. Общий объем продукции — 250 килограмм, сообщили в Россельхознадзоре Татарстана.

Также специалисты приостановили торговлю молочной продукцией неподалёку от ярмарочной площадки возле 10-го микрорайона.

Ранее сообщалось, что за три недели на сельхозярмарки в Татарстане поступило продукции почти на 300 миллионов рублей. Больше всего было поставлено картофеля — 184 тонны.

