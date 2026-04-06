Общество
6 апреля 19:48
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Казани пройдет инклюзивный спортивный турнир по кибератлетике

На мероприятие прибудут участники с протезами нижних конечностей со всей России, в том числе вернувшиеся с СВО.

Автор фото: cybathletics.ru

В столице республики 25 апреля состоится отборочный тур соревнований «КИБАТЛЕТИКА. КАЗАНЬ 2026» — Кубок РИН. Участники мероприятия — люди с протезами ног. Как объясняют организаторы, главная цель — продемонстрировать, что после ампутации человек может вернуться к активной жизни, работе и спорту.

На соревнования прибудут более 100 участников со всей России, в том числе ветераны СВО. Им предстоит пройти полосу препятствий, имитирующую обычные бытовые ситуации: подъем по лестнице, перенос предметов, маневрирование и другое. Также мероприятие посетит паралимпийская чемпионка Марта Зайнулина, поддерживающая развитие инклюзивного спорта и социальную реабилитацию людей после тяжелых травм.

Судьями на состязании выступят члены Союза кибатлетики России, а главным судьей станет Александр Любинский. Соревнования пройдут в спортивном зале школы № 49. Финал состоится в футбольно-легкоатлетическом манеже Центрального стадиона Казани 25 июля.

Организатором кубка является протезно-ортопедический центр РИН (Казань). За 30 лет работы организации сотрудники помогли более 2000 человек снова начать самостоятельно ходить.

Напомним, что в Казани проходит специальная экспозиция для незрячих и слабовидящих «Белая книга». На инклюзивной выставке посетителям представили тактильные фотографии дикой природы со всего мира, сделанные лучшими мастерами. Посетить ее можно в Нацбиблиотеке.

