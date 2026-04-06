Внедрить ИИ в медицинскую практику поручил Путин
Мера нужна для автоматизации процессов анализа данных.
Президент России Владимир Путин поручил внедрить искусственный интеллект в медицинскую практику для автоматизации процессов. Например, при сборе анализа данных и результатов лабораторных исследований. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных по итогам совещания с членами правительства на сайте Кремля.
Доклад о проведенных мероприятиях необходимо предоставить до 1 декабря 2026 года. Кроме того, Кабмину поручено до 1 августа 2026 года рассмотреть вопрос о системном внедрении отечественных решений, связанных с использованием цифровых помощников и синхронизацией информационных систем, в сферу здравоохранения.
Ранее сообщалось, что Татарстан за счет ИИ оказался одним из лидеров цифровой трансформации. Также республика является одним из лидеров по обеспечению кибербезопасности, широкополосного интернета в соцучреждениях и импортозамещению ПО.
