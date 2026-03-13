Общество
13 марта 22:06
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Татарстан за счет ИИ оказался одним из лидеров цифровой трансформации

Татарстан стал одним из лидеров рейтинга цифровой трансформации среди регионов России по итогам 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры республики.

В ведомстве заметили, что республика стала одним из лидеров цифровой трансформации, в том числе за счет внедрения цифровых решений на базе ИИ. В Татарстане была запущена платформа «Госпромпт» для госслужащих, охватывающая около 150 различных задач, ее используют более 3 тысяч человек. Также используется платформа «Ассистент педагога», которая анализирует аудиозаписи уроков и формирует рекомендации для повышения эффективности преподавания.

Помимо этого, Татарстан является одним из лидеров по обеспечению кибербезопасности, широкополосного интернета в соцучреждениях и импортозамещению ПО.

Также лидерами назвали Белгородскую, Сахалинскую, Челябинскую области и Ханты-Мансийский автономный округ. Оценка проводилась по 18 ключевым показателям.

Ранее министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Илья Начвин говорил, что мессенджер МАХ скачали уже 1,5 миллиона жителей республики (всего в регионе 2,9 миллиона интернет-пользователей). Аудитория выросла в десять раз всего чуть более чем за полгода. В сентябре 2025-го мессенджером пользовались всего 150 тысяч татарстанцев. На сегодня каждый день отечественным МАХ пользуются по 300—400 тысяч татарстанцев, отмечал Начвин.

