Всё через MAX: что татарстанцам наобещали в нацмессенджере
За полгода аудитория платформы выросла в 10 раз. В приложение стремительно переходят все нужные для жизни сферы - культура, здравоохранение, финансы. А Минцифры республики уверяет, что отечественный мессенджер абсолютно безопасен.
«Пока морозы, но весна в сердце есть», — такими словами начинал брифинг о развитии национального мессенджера МАХ министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Илья Начвин.
Сейчас МАХ скачали уже 1,5 миллиона жителей республики (всего в регионе 2,9 миллиона интернет-пользователей). Аудитория выросла в десять раз всего чуть более чем за полгода. В сентябре 2025-го мессенджером пользовались всего 150 тысяч татарстанцев.
На сегодня каждый день отечественным МАХ пользуются по 300—400 тысяч татарстанцев, отметил Начвин.
В МАХ можно проводить уроки. А университеты хотят ввести вход по нацмессенджеру
Что же есть внутри приложения? Во-первых, это классический мессенджер для общения, включающий аудио- и видеозвонки. В МАХ есть новостные каналы, а также обязательно введенные школьные и домовые чаты. Также в мессенджере есть полезные сервисы и «Госуслуги», сразу же на платформе можно посмотреть и цифровые документы. Один из главных плюсов платформы — она включена в белый список.
- Все мы живём в условиях беспилотной опасности. Только за январь — февраль суммарно в этом режиме мы провели 184 часа. Конечно, сервисы падают, потому что занижается скорость, и, соответственно, трафик тоже падает. Но «Макс» как раз включён в белый список — это единственный мессенджер по факту, который сегодня на территории республики продолжает свою работу без ограничений по скорости. То есть мы можем спокойно пользоваться, — заверил министр.
План внедрения «Макса» обновляется каждый квартал, рассказал спикер. К июню обещают запуск СБП (Система быстрых платежей) и интеграцию с «Картой жителя республики». В приложении запущены уже 15 тысяч чатов домов, в них вопросы решают 365 тысяч татарстанцев. А в магазинах вовсю сканируют QR-коды из МАХ для подтверждения возраста при покупке товаров категории 18+. Кстати, совсем скоро через приложение еще и получится оплачивать парковки и проезд по платным дорогам — в том числе и по Вознесенскому тракту. Возможность появится в приложении «Госуслуги РТ 2.0», которые интегрируют в МАХ.
Затронули и тему безопасности в мессенджере. По словам министра, о ней возникает «много вопросов».
- В МАХ есть двухфакторная аутентификация - это обязательно вход через «Госуслуги». После этого нужно еще ввести пароль, который вы сами придумываете. В плане безопасности вопросов никаких не должно быть, — отметил он.
Образование Татарстана также постепенно интегрируется с нацмессенджером — подробнее об этом рассказал первый замминистра образования и науки республики Рамис Музипов. На начало марта на платформе уже зарегистрировались почти 540 тысяч детей, родителей и учителей.
И в МАХ есть полезные функции для каждой категории, агитировал докладчик. Например, учителям доступна интерактивная доска (как облачное хранилище для материалов). Не нужно носить медицинские справки — их можно загрузить в папку в приложении. А еще для педагогов доступен чат-бот, который должен облегчить возможность проводить дистанционные уроки прямо в мессенджере.
- Что касается учеников, для них предусмотрены три функции. Это «переменка» (квизы-игры, которые направлены на то, чтобы закрепить пройденный материал), «Пушкинская карта», а также награды для самых активных учеников, — рассказал Музипов.
А родителям в приложении заменяют чаты классов, которые раньше находились в запрещенных и нежелательных мессенджерах. Кроме того, через МАХ можно открыть электронный дневник. Также мамы и папы могут оплачивать через приложение детсады. Не забыли и о студентах.
- МАХ внедряется в вузы республики. Всего с филиалами и головными вузами у нас 45 университетов, все они создали каналы и чаты в МАХ, — отметил замминистра.
Также во всех вузах Татарстана планируют ввести цифровой ID студента, который будет доступен в приложении МАХ. Девять пилотных вузов уже попробовали возможности цифрового ID студента. По словам Музипова, сложностей не возникало, метод оказался удобным.
Врачи проконсультировали через МАХ 2,5 тысячи татарстанцев
С помощью мессенджера MAX врачи республики провели более 2,5 тысячи телемедицинских консультаций. Так, пациенты могут закрывать больничные листы без необходимости личного визита в поликлинику, объяснял замминистра здравоохранения республики Андрей Ефремов.
- Представьте: заболели, дома полечились, выздоровели. Раньше нужно было очно идти в больницу, чтобы забрать бумажный лист нетрудоспособности. Сейчас все не так - мы все поменяли, – рассказал Ефремов. - В декабре запустили эксперимент на базе 7-й городской больницы, где впервые врач дистанционно провёл консультацию и выписал больничный лист.
Как это работает? Пациент приходит на очный прием в поликлинику. Врач определяет тяжесть болезни, а затем записывает на телемедицинскую консультацию в удобное время. В МАХ создаётся группа для группового звонка - напоминание о приеме приходит дважды: за 24 часа и за 15 минут. В назначенное время пациент заходит в эту группу, врач начинает звонок. В итоге врач проводит консультацию и закрывает больничный. Номер листка нетрудоспособности уходит работодателю, а данные — в электронную карту.
Кроме того, разработали и электронное подписание согласий для прикрепления к поликлинике прямо в МАХ. Сейчас создают и возможность того, чтобы уведомления о результатах анализов и исследований приходили прямо в мессенджере.
