Ведомство остро нуждается в 23 тысячах пожарных и водителей — дефицит кадров закрывают призывниками.

Осенью 2026 года часть российских призывников может отправиться не в армию, а в МЧС — тушить пожары и ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций. Соответствующий законопроект готовят депутаты Госдумы, его поддержали в МЧС и Минобороны, сообщают «Известия».

Причина — острая нехватка личного состава в Федеральной противопожарной службе. Из 98 тысяч положенных пожарных и водителей фактически работают лишь 75 тысяч. Ежегодно численность сокращается на 3–5 процентов. В некоторых регионах дефицит кадров уже привел к временной остановке работы пожарно-спасательных подразделений.

Срочников планируют задействовать как пожарных и водителей пожарных машин. Как пояснил замглавы МЧС Вячеслав Бутко, после необходимой подготовки они будут привлекаться к тушению с первого года службы. Им обеспечат обмундирование, питание и медобслуживание, а время службы засчитают в стаж.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин запретил выдавать другим странам иностранцев, служащих в армии России. Президент подписал закон.

