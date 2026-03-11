Общество
11 марта 08:50
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Срочников начнут отправлять в МЧС тушить пожары уже в 2026 году

Ведомство остро нуждается в 23 тысячах пожарных и водителей — дефицит кадров закрывают призывниками.

Срочников начнут отправлять в МЧС тушить пожары уже в 2026 году

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Осенью 2026 года часть российских призывников может отправиться не в армию, а в МЧС — тушить пожары и ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций. Соответствующий законопроект готовят депутаты Госдумы, его поддержали в МЧС и Минобороны, сообщают «Известия».

Причина — острая нехватка личного состава в Федеральной противопожарной службе. Из 98 тысяч положенных пожарных и водителей фактически работают лишь 75 тысяч. Ежегодно численность сокращается на 3–5 процентов. В некоторых регионах дефицит кадров уже привел к временной остановке работы пожарно-спасательных подразделений.

Срочников планируют задействовать как пожарных и водителей пожарных машин. Как пояснил замглавы МЧС Вячеслав Бутко, после необходимой подготовки они будут привлекаться к тушению с первого года службы. Им обеспечат обмундирование, питание и медобслуживание, а время службы засчитают в стаж.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин запретил выдавать другим странам иностранцев, служащих в армии России. Президент подписал закон.

