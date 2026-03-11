Общество
11 марта 09:47
Автор материала:«Вечерняя Казань»

На форму для медиков в Татарстане дополнительно выделили почти 79 млн рублей

Изначально на программу заложили 55 миллионов рублей, но из-за обновленной линейки униформы и роста числа сотрудников решили добавить денег.

На форму для медиков в Татарстане дополнительно выделили почти 79 млн рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане увеличили финансирование на форменную одежду для медицинских работников. Первоначально в бюджете республики на 2026 год на эти цели заложили 55 миллионов рублей. Однако теперь решили добавить ещё 78,9 миллиона, сообщили в Минфине республики.

Причина — внедрение обновленной линейки униформы и рост числа сотрудников, которые пользуются этой услугой. В итоге общий объем средств на форменную одежду для медиков в этом году составит 133,9 миллиона рублей.

Программа действует в рамках господдержки медучреждений и позволяет обеспечивать младший медицинский и другой персонал больниц качественной униформой.

Ранее мы писали, что для медиков утвердили шесть цветов формы - в зависимости от должности. Палитра – от фиолетового до серого.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Субподрядчик ПАО «Туполев» получил «условку» по делу о хищении 148 миллионов

Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.

соцсети
В Казани сильный пожар на складе с косметикой по улице Родины

Черный дым затянул небо, 20 человек эвакуировались сами.

скриншот видео
ФСБ задержала сотрудников «Флота РТ» по подозрению в вымогательстве взяток

Уголовные дела возбуждены по статьям о получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.