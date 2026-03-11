На форму для медиков в Татарстане дополнительно выделили почти 79 млн рублей
Изначально на программу заложили 55 миллионов рублей, но из-за обновленной линейки униформы и роста числа сотрудников решили добавить денег.
В Татарстане увеличили финансирование на форменную одежду для медицинских работников. Первоначально в бюджете республики на 2026 год на эти цели заложили 55 миллионов рублей. Однако теперь решили добавить ещё 78,9 миллиона, сообщили в Минфине республики.
Причина — внедрение обновленной линейки униформы и рост числа сотрудников, которые пользуются этой услугой. В итоге общий объем средств на форменную одежду для медиков в этом году составит 133,9 миллиона рублей.
Программа действует в рамках господдержки медучреждений и позволяет обеспечивать младший медицинский и другой персонал больниц качественной униформой.
Ранее мы писали, что для медиков утвердили шесть цветов формы - в зависимости от должности. Палитра – от фиолетового до серого.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.
Черный дым затянул небо, 20 человек эвакуировались сами.
Уголовные дела возбуждены по статьям о получении взятки и посредничестве во взяточничестве.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.