Изначально на программу заложили 55 миллионов рублей, но из-за обновленной линейки униформы и роста числа сотрудников решили добавить денег.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане увеличили финансирование на форменную одежду для медицинских работников. Первоначально в бюджете республики на 2026 год на эти цели заложили 55 миллионов рублей. Однако теперь решили добавить ещё 78,9 миллиона, сообщили в Минфине республики.

Причина — внедрение обновленной линейки униформы и рост числа сотрудников, которые пользуются этой услугой. В итоге общий объем средств на форменную одежду для медиков в этом году составит 133,9 миллиона рублей.

Программа действует в рамках господдержки медучреждений и позволяет обеспечивать младший медицинский и другой персонал больниц качественной униформой.

Ранее мы писали, что для медиков утвердили шесть цветов формы - в зависимости от должности. Палитра – от фиолетового до серого.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.