Общество
9 марта 14:28
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Для медиков утвердили шесть цветов формы - в зависимости от должности

Палитра – от фиолетового до серого.

Для медиков утвердили шесть цветов формы - в зависимости от должности

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Минздрав России намерен одеть медиков в форму разных цветов - в зависимости от должности. Цвета уже утверждены ведомством, пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Для руководящего персонала разработана форма фиолетового цвета, врачебного — темно-зеленого, среднего медицинского персонала — салатового цвета.  

Младшему медицинскому персоналу утверждена  одежда лавандового цвета,  административному — голубого, работникам немедицинских и хозяйственных служб и IT-специалистов предлагается носить форму серого цвета.  

Документ содержит также рекомендации относительно толщины подошвы обуви. Так, сотрудникам поликлиник и прочих медучреждений рекомендуется подошва порядка двух-трех сантиметров для минимизации нагрузки на ноги, рифленая, прорезиненная и гибкая, удобная при применении и не проскальзывающая.

