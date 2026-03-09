Для медиков утвердили шесть цветов формы - в зависимости от должности
Палитра – от фиолетового до серого.
Минздрав России намерен одеть медиков в форму разных цветов - в зависимости от должности. Цвета уже утверждены ведомством, пишет РИА Новости со ссылкой на документ.
Для руководящего персонала разработана форма фиолетового цвета, врачебного — темно-зеленого, среднего медицинского персонала — салатового цвета.
Младшему медицинскому персоналу утверждена одежда лавандового цвета, административному — голубого, работникам немедицинских и хозяйственных служб и IT-специалистов предлагается носить форму серого цвета.
Документ содержит также рекомендации относительно толщины подошвы обуви. Так, сотрудникам поликлиник и прочих медучреждений рекомендуется подошва порядка двух-трех сантиметров для минимизации нагрузки на ноги, рифленая, прорезиненная и гибкая, удобная при применении и не проскальзывающая.
