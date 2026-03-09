Общество
9 марта 15:53
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Путин запретил выдавать другим странам иностранцев, служащих в армии России

Президент подписал закон.

Путин запретил выдавать другим странам иностранцев, служащих в армии России

Автор фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин запретил выдачу иностранцев другим государствам для уголовного преследования, если они проходят или проходили военную службу по контракту в российской армии и участвовали в боевых действиях. Он подписал закон, который был размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Подписанный закон расширяет перечень оснований для отказа в выдаче человека другому государству. В список были включены случаи, когда запрос поступил в отношении иностранца или лица без гражданства, проходящего или проходившего военную службу по контракту в российской армии, других воинских формированиях, и участвовавшего в боевых действиях в их составе.

Ранее сообщалось, что штатная численность Вооруженных сил России увеличена более чем на 2,5 тысячи человек. Новая штатная численность Вооруженных сил РФ составляет 2 миллиона 391 тысячу 770 единиц. Это 1 миллион 502 тысячи 640 военнослужащих, остальные - гражданский персонал. По сравнению с указом 2024 года, в котором фигурировала цифра 2 миллиона 389 тысяч 130 единиц, включая 1,5 миллиона военнослужащих, штатная численность ВС выросла на 2640 человек.

