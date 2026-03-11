Новая структура будет координировать работу властей и бизнеса в сфере искусственного интеллекта.

Автор фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании межведомственной комиссии по развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта в республике. Об этом сообщается в официальных источниках.

Комиссия станет коллегиальным органом, который объединит усилия региональных и федеральных властей, местного самоуправления и организаций. Ее главные задачи — разработка стратегии развития ИИ, анализ рисков и создание условий для технологического лидерства России.

Председателем назначен сам Минниханов. Его заместителями стали руководитель аппарата Кабмина республики Шамиль Гафаров и президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

Ранее мы писали, что каждый пятый татарстанец перестал задерживаться на работе благодаря ИИ. Юристы, ученые и айтишники делегировали рутину нейросетям и стали уходить домой вовремя. Половина опрошенных признались, что работают продуктивнее.

