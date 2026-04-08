Можно ли сдавать квартиру без согласия соседей, пояснили в Госдуме
Депутат отметил, что собственникам необходимо соблюдать целый ряд правил при заселении жильцов.
Письменное согласие соседей для сдачи квартиры в аренду не требуется, однако при несоблюдении их прав они все равно могут обратиться в МВД, Роспотребназдор, ГЖИ или суд. Об этом сообщает РИА Новости, приводя слава первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева.
И посуточная, и долгосрочная аренда требуют соблюдения ряда законодательных норм. Жильцы не должны шуметь, мешать соседям, мусорить в местах общего пользования или иным способом нарушать покой окружающих. В квартире должны стоять счетчики воды, электроэнергии и газа при наличии, чтобы была возможность выставить правильные счета за ЖКУ. Съемщики обязаны бережно относиться к лифтам, лестницам и подъезду в целом.
При систематических жалобах суд все-таки может запретить сдавать квартиру, добавил Кошелев.
Ранее сообщалось, что в Казани заметно выросло число предлагаемых для долгосрочной аренды квартир. Цена съема за год в целом по стране почти не изменилась, уменьшившись только на один процент.
