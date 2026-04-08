На конец 2025 года в республике насчитывалось 128,1 тысячи человек со злокачественными новообразованиями.

В Татарстане на борьбу с онкологией в этом году потратят 288,2 миллиона рублей в рамках региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями в РТ». 210,4 миллиона рублей — из федерального бюджета, а 77,8 миллиона — из регионального. Проект проходит антикоррупционную экспертизу.

В 2027 году на эти цели планируют потратить на 100 миллионов меньше нынешней суммы. При этом цель программы: к 2030 году увеличить на семь процентов число пациентов со злокачественными новообразованиями (ЗНО), живущих более пяти лет после постановки диагноза. А также повысить долю злокачественных новообразований, выявленных на первой стадии, от общего числа случаев ЗНО визуальных локализаций до 58,7 процента.

По данным на 31 декабря 2025 года, в Татарстане выявлено 128,1 тысячи человек с онкологией. Показатели больше по сравнению с 2024 годом, когда результат был 127,3 тысячи человек. Помимо прочего за прошлый год выросло число впервые выявленных случаев: их зарегистрировали 20,3 тысячи, что на 4,5 процента больше по сравнению с предыдущим годом.

