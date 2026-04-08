Общество
8 апреля 18:17
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Депутаты требуют проверить цены на авиабилеты перед майскими праздниками

Речь идет о наиболее востребованных внутренних направлениях.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Проверку цен на авиабилеты на популярные внутренние направления попросили провести депутаты Госдумы от фракции «Новые Люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. Проверка нужна в преддверии майских праздников, чтобы не допустить необоснованный рост цен. Обращение направлено руководителю ФАС Максиму Шаскольскому, пишут РИА Новости.

По мнению инициаторов, важно оценить, не происходит ли на отдельных датах и направлениях необоснованное завышение стоимости перевозки и не нужно ли в данной части принять меры антимонопольного реагирования.

Ранее сообщалось, что стоимость авиабилетов подскочит из-за повышения топливного сбора. Рост цен будет в диапазоне 10–15 тысяч рублей. До кризиса топливный сбор в среднем оценивался в 40–60 евро. В марте некоторые перевозчики подняли его в 1,5–2 раза.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
В Казани задержали украинца, убившего сотрудника ОПК

Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.

Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

Парень избил девушку на остановке в Казани

Полиция проводит проверку.

Утративший доверие начальник отдела образования Мамадышского района уволен

Руководитель бюджетными деньгами погасил личный долг.

Россия после просьбы Ирана заблокировала резолюцию ООН по Ормузскому проливу

Арабские страны хотели добиться разрешения на военные действия.

Аналитика

Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам

В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023—2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.

ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.