Речь идет о наиболее востребованных внутренних направлениях.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Проверку цен на авиабилеты на популярные внутренние направления попросили провести депутаты Госдумы от фракции «Новые Люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. Проверка нужна в преддверии майских праздников, чтобы не допустить необоснованный рост цен. Обращение направлено руководителю ФАС Максиму Шаскольскому, пишут РИА Новости.

По мнению инициаторов, важно оценить, не происходит ли на отдельных датах и направлениях необоснованное завышение стоимости перевозки и не нужно ли в данной части принять меры антимонопольного реагирования.

Ранее сообщалось, что стоимость авиабилетов подскочит из-за повышения топливного сбора. Рост цен будет в диапазоне 10–15 тысяч рублей. До кризиса топливный сбор в среднем оценивался в 40–60 евро. В марте некоторые перевозчики подняли его в 1,5–2 раза.

