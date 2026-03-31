Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Российские и зарубежные авиаперевозчики начали пересматривать тарифы из-за вынужденных облётов опасных зон и роста цен на топливо на фоне конфликта вокруг Ирана. Билеты могут подорожать на 10–15 тысяч рублей. Сильнее всего поднимутся цены на популярные направления в Турцию, Египет, страны Азии и на Мальдивы.

До кризиса топливный сбор в среднем оценивался в 40–60 евро. В марте некоторые перевозчики подняли его в 1,5–2 раза. Например, Nordwind и Azur Air — до 50–60 евро; Pegasus Airlines — до 75–85 евро; Turkish Airlines — до 80–100 евро; дубайские авиакомпании — с 150–200 долларов до 280–350 долларов. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Ранее сообщалось, что России угрожает дефицит авиазапчастей из-за конфликта на Ближнем Востоке. Дубай был одним из логистических хабов. Также ряд авиакомпаний проводил обслуживание двигателей самолетов в Иране.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.