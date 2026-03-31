В Татарстане снижается заболеваемость гриппом
Коронавирусом заболели 77 человек.
Ситуация по гриппу и ОРВИ в Татарстане стабильная. Было зарегистрировано 11 304 случая заболеваний. Это на семь процентов больше, чем на предыдущей неделе. Но в целом уровень заболеваемости снижается с девятой недели.
- Характерно то, что в структуре ОРВИ и гриппа доля гриппа снижается с десятой недели, на сегодня составляет 11 процентов. То есть грипп уступает место другим инфекциям, - заявила замруководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану, старший преподаватель кафедры эпидемиологии и дезинфектологии КГМА Любовь Авдонина.
Среди вирусов негриппозной этиологии лидируют респираторно-синцитиальные вирусы, риновирусы, метапневмовирусы и боковирусы.
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ сейчас ниже эпидпорога на 46 процентов. По ковиду также за неделю зафиксировано снижение заболеваемости — всего 77 случаев. Показатели меньше на 23 процента по сравнению с предыдущей неделей. При этом большая доля инфекций протекает по типу ОРВИ, то есть тяжелых случаев не было.
Ранее мы писали, что в Татарстане за последние 10 лет заболеваемость впервые выявленным туберкулезом в Татарстане снизилась более чем в два раза. Показатель в регионе на 30 процентов ниже общероссийского. Но в 17 районах Татарстана он превышает среднереспубликанский. В их числе: Менделеевский, Черемшанский, Верхнеуслонский, Нурлатский, Зеленодольский, Агрызский, Азнакаевский, Арский, Тетюшский, Бугульминский, Дрожжановский, Нижнекамский, Мензелинский, Высокогорский, Заинский, Сармановский и Спасский районы.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
