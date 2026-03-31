Движение грузовиков частично запретят в Татарстане с 1 апреля
Решение принято для сохранности дорог.
С 1 по 30 апреля в Татарстане ограничат движение грузовиков, осевая нагрузка которых превышает 6 тонн.
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана рассказывали, что в период распутицы дороги переувлажняются, их несущая способность падает. Чтобы сохранить покрытие и обеспечить безопасность, движение машин с нагрузкой на ось более 6 тонн временно ограничат.
Мера продлится до 30 апреля. Исключения сделали для автобусов, перевозчиков еды, лекарств, топлива, а также мусоровозов и спецтехники для ремонта и ликвидации ЧС.
Движение других грузовиков возможно при наличии специального разрешения. Его можно получить в личном кабинете ФКУ «Росдормониторинг». За движение без спецразрешения грозит штраф в 600 тысяч рублей. Сам транспорт задерживается.
Напомним, с перечнем участков, где вводятся ограничения, можно ознакомиться на сайте ведомства. В Миндортрансе призвали перевозчиков заранее планировать маршруты.
