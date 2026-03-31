Общество
31 марта 15:22
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Движение грузовиков частично запретят в Татарстане с 1 апреля

Решение принято для сохранности дорог.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 1 по 30 апреля в Татарстане ограничат движение грузовиков, осевая нагрузка которых превышает 6 тонн.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана рассказывали, что в период распутицы дороги переувлажняются, их несущая способность падает. Чтобы сохранить покрытие и обеспечить безопасность, движение машин с нагрузкой на ось более 6 тонн временно ограничат.

Мера продлится до 30 апреля. Исключения сделали для автобусов, перевозчиков еды, лекарств, топлива, а также мусоровозов и спецтехники для ремонта и ликвидации ЧС.

Движение других грузовиков возможно при наличии специального разрешения. Его можно получить в личном кабинете ФКУ «Росдормониторинг». За движение без спецразрешения грозит штраф в 600 тысяч рублей. Сам транспорт задерживается.

Напомним, с перечнем участков, где вводятся ограничения, можно ознакомиться на сайте ведомства. В Миндортрансе призвали перевозчиков заранее планировать маршруты.

Спустя два месяца нашли пропавшую в Казани Тамару Волкову

Женщина замерзла в снегу.

Водителей в Татарстане предупредили о штрафе за отсутствие флага на номерах

В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.

Есть ли подвижки в поиске Тамары Волковой, которую ищут в Казани полтора месяца

Волонтеры еще раз проверят всю территорию, как только сойдет снег.

Массовая драка в Осиново могла произойти из-за разборок дропперов

Об этом стало известно в ходе судебного разбирательства в Зеленодольске.

Присяжные признали виновными членов «Бригады Джамая» в покушении и убийстве

Решение принято единогласно, далее прокуратура будет требовать сроки для Андрея Нейдера и Марата Гатиятуллина.

Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС

Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.

Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
