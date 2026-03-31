В этом году объединению исполнится 20 лет, в честь чего запланирована разнообразная программа мероприятий.

Автор фото: Стратегическая группа «Россия – Исламский мир»

Политики, дипломаты и эксперты из стран мира уже 20 лет работают вместе в стратегической группе «Россия – Исламский мир». В честь юбилея объединение проведет масштабную программу на грядущем XVII KazanForum в столице республики. Центральным мероприятием станет пленарное заседание группы 15 мая на тему «Общие ценности как основа сотрудничества и взаимопонимания между Россией и исламским миром». Об этом сообщили члены объединения.

Как рассказал помощник раиса Татарстана, зампредседателя группы стратегического видения Марат Гатин, именно в республике диалог между странами исламского мира и Россией становится особенно искренним. В момент глубокой трансформации мира такое взаимодействие особенно необходимо.

«Россия – Исламский мир» вместе с Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Союзом новостных агентств Организации исламского сотрудничества (UNA) организуют медиафорум для журналистов исламских государств. Главной темой станут технологические вызовы, которые стоят перед СМИ (в частности, Глобального Юга).

Перед заседанием, 14 мая, пройдут два круглых стола. Первая тема — «Религия и культура – цивилизационный диалог». Ее обсудят на площадке Казанской православной духовной семинарии. Второй круглый стол проведет Академия наук Татарстана, его посвятят развитию научно-технического и экономического сотрудничества России с исламскими странами.

Также на KazanForum можно будет посетить сессию «Большое Евразийское партнёрство: стратегия развития», в организации которой примут участие МИД, Международная организация Евразийского сотрудничества, РАНХиГС при президенте России и общественная организация «Экономическое общество Республики Татарстан».

Ранее сообщалось, что в рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» состоится официальное открытие года «Казань – культурная столица исламского мира». Оно пройдет 14 мая.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.