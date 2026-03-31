31 марта 16:00
Депутат из Татарстана, хотевший запретить СМИ обвинять кого-либо, отозвал проект

Госсовет республики также попросил снять инициативу с экспертно-правовой оценки Совета законодателей.

Депутат Госсовета Татарстана Марат Галиев, который предлагал запретить публиковать в СМИ обвинительную информацию, отозвал законопроект из Совета законодателей России при Федеральном собрании. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

В парламенте уточнили, что в связи с решением депутата Госсовет Татарстана обратился с просьбой снять инициативу с экспертно-правовой оценки Совета законодателей.

Напомним, сообщалось, что в Госсовете Татарстана предлагали запретить СМИ по всей России писать «возможно» и «источники» в обвинительных публикациях. За нарушения хотели установить штрафы: для граждан — от 100 до 300 тысяч рублей; для должностных лиц — от 300 до 700 тысяч; для юридических лиц — от 1 до 2 миллионов рублей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что инициатива спорная, и ее нужно было бы обсудить в регионе, а не выносить в Госдуму.

Также сообщалось, что активы депутата Госсовета Татарстана Марата Галиева зашкаливают за 100 миллионов рублей. В собственности у народного избранника – дома, квартиры, земельные участки.

