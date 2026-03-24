Общество
24 марта 13:11
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Госдума не рассматривает идею Татарстана о запрете СМИ обвинять кого-либо

Спикер Вячеслав Володин заметил, что в парламенте, возможно, даже не будут рассматривать инициативу.

Автор фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Госдуму не вносили на рассмотрение законопроект Госсовета Татарстана о запрете обвинительной информации в СМИ, об этом сообщил спикер парламента Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания. Его цитирует РИА Новости.

Володин подчеркнул, что законопроект внесли не в Госдуму, а в Совет законодателей парламента на экспертизу. По словам Володина, инициатива спорная, и ее нужно было бы обсудить в регионе, а не выносить в Госдуму.

«Обсуждает вся страна […] Мы её не рассматриваем. Может быть, и не будем рассматривать», - уточнил спикер.

Напомним, сообщалось, что в Госсовете Татарстана хотят запретить СМИ по всей России писать «возможно» и «источники» в обвинительных публикациях. За нарушения хотели установить штрафы: для граждан — от 100 до 300 тысяч рублей; для должностных лиц — от 300 до 700 тысяч; для юридических лиц — от 1 до 2 миллионов рублей.

При этом в Кремле, комментируя законопроект Госсовета Татарстана, сообщили, что пока не имеют позиции по этой инициативе.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
скриншот видео
Педагог из Казани избил студента розовым дилдо — начата проверка

На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.

ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана «простил» убийство Эмилю Бикбову с третьего раза

Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.

скриншот видео
Мошенники извращенно издевались над дочерью убитой в Москве предпринимательницы

Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.

РИА Новости
Приготовление шашлыков во дворе грозит обернуться штрафом в 15 тысяч рублей

Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Получение инвалидности грозит россиянам новыми трудностями

По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.