Спикер Вячеслав Володин заметил, что в парламенте, возможно, даже не будут рассматривать инициативу.

Автор фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Госдуму не вносили на рассмотрение законопроект Госсовета Татарстана о запрете обвинительной информации в СМИ, об этом сообщил спикер парламента Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания. Его цитирует РИА Новости.

Володин подчеркнул, что законопроект внесли не в Госдуму, а в Совет законодателей парламента на экспертизу. По словам Володина, инициатива спорная, и ее нужно было бы обсудить в регионе, а не выносить в Госдуму.

«Обсуждает вся страна […] Мы её не рассматриваем. Может быть, и не будем рассматривать», - уточнил спикер.

Напомним, сообщалось, что в Госсовете Татарстана хотят запретить СМИ по всей России писать «возможно» и «источники» в обвинительных публикациях. За нарушения хотели установить штрафы: для граждан — от 100 до 300 тысяч рублей; для должностных лиц — от 300 до 700 тысяч; для юридических лиц — от 1 до 2 миллионов рублей.

При этом в Кремле, комментируя законопроект Госсовета Татарстана, сообщили, что пока не имеют позиции по этой инициативе.

