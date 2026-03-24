Госдума не рассматривает идею Татарстана о запрете СМИ обвинять кого-либо
Спикер Вячеслав Володин заметил, что в парламенте, возможно, даже не будут рассматривать инициативу.
В Госдуму не вносили на рассмотрение законопроект Госсовета Татарстана о запрете обвинительной информации в СМИ, об этом сообщил спикер парламента Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания. Его цитирует РИА Новости.
Володин подчеркнул, что законопроект внесли не в Госдуму, а в Совет законодателей парламента на экспертизу. По словам Володина, инициатива спорная, и ее нужно было бы обсудить в регионе, а не выносить в Госдуму.
«Обсуждает вся страна […] Мы её не рассматриваем. Может быть, и не будем рассматривать», - уточнил спикер.
Напомним, сообщалось, что в Госсовете Татарстана хотят запретить СМИ по всей России писать «возможно» и «источники» в обвинительных публикациях. За нарушения хотели установить штрафы: для граждан — от 100 до 300 тысяч рублей; для должностных лиц — от 300 до 700 тысяч; для юридических лиц — от 1 до 2 миллионов рублей.
При этом в Кремле, комментируя законопроект Госсовета Татарстана, сообщили, что пока не имеют позиции по этой инициативе.
