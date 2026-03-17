В Госдуму внесен законопроект, запрещающий намекать на виновность до приговора — даже с оговорками.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект, который запрещает журналистам прямо или косвенно обвинять людей и компании до решения суда. При этом ссылки на «источники» и слова «возможно» или «предположительно» не освобождают от ответственности, если сообщение воспринимается как обвинение.

Публиковать сведения о нарушениях предлагается только после вступления приговора в силу и в нейтральных формулировках.

За нарушения хотят установить штрафы:

для граждан — от 100 до 300 тысяч рублей;

для должностных лиц — от 300 до 700 тысяч;

для юридических лиц — от 1 до 2 миллионов рублей.

В пояснительной записке авторы ссылаются на Конституцию РФ, гарантирующую право на защиту чести и доброго имени, а также на презумпцию невиновности. По их мнению, сейчас в информационном пространстве слишком много публичных обвинений в адрес граждан, руководителей и компаний, которые еще не подтверждены судом. Эту ситуацию необходимо уравновесить гарантиями защиты репутации.

Также законопроект запрещает использовать для внеплановых проверок материалы, добытые незаконно: скрытую съемку на режимных объектах, взлом коммерческой тайны, самовольный отбор проб.

Ранее в Госдуме заявили, что СМИ нужно срочно запретить писать о нападениях на школы. Обращение в Роскомнадзор и МВД подала депутат Татьяна Буцкая.

