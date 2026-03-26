Общество
26 марта 07:19
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Госкомиссия поддержала полный запрет вейпов в России

В ближайшее время разработают законопроект.

Автор фото: Александр Вильф / РИА Новости

В России могут полностью запретить электронные сигареты, вейпы и жидкости для них. Инициативу поддержала Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Теперь начнут разрабатывать законопроект. Такие инициативы, одобренные комиссией, обычно принимают, отметил собеседник газеты.

На заседании сначала хотели просто усилить проверки продавцов. Но в итоге все участники выступили за полный запрет.

С 1 марта вейпы уже запретили в Пермском крае. Вологодская область тоже планирует закрыть все точки с такой продукцией. Теперь речь идет о запрете по всей России.

Ранее мы писали, что врачи Татарстана хотят запрета вейпов. Медики республики поддерживают предложение о полном запрете «парилок». Но предупреждают, что нужно предложить альтернативные способы борьбы со стрессом. В целом по стране число курильщиков падает, а онкобольных - нет.

