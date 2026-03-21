Иран атаковал расположенную в Индийском океане военную базу Британии
Архипелаг Чагос отделяют от Тегерана пять тысяч километров.
Иран заявил о нанесенном им ракетном ударе по британской базе в Индийском океане, используемой ВВС США. Об этом сообщает «Аль-Джазира», ссылаясь на иранские СМИ.
«Иран запустил две баллистические ракеты по британской базе Диего-Гарсия в Индийском океане», — сказано в публикации.
От архипелага Чагос, где находится база, до Тегерана более пяти тысяч километров. По сообщению телеканал, атака на такое большое расстояние говорит о том, что у Ирана есть ракеты гораздо большей дальности, чем представляют его противники.
Ранее Трамп допустил сокращение военного присутствия США на Ближнем Востоке. Президент США подчеркнул, что охранять пролив должны страны, которые зависят от судоходства.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
