Самолет специального летного отряда «Россия» вылетел из Нью-Йорка в Вашингтон. На борту, предположительно, группа российских депутатов, сообщает корреспондент РИА Новости.

Борт Ил-96-300 приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди в 19:28 по московскому времени. После двухчасовой остановки он вылетел в Вашингтон. Делегацию возглавляет заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия»). В составе группы — депутаты из разных фракций.

Источники «Ведомостей» сообщали, что депутаты планируют обсудить с американскими коллегами вопросы двусторонних отношений. В Кремле подчеркивают, что любые контакты между законодателями двух стран важны для поддержания диалога.

Ранее сообщалось, что Москва не знает, насколько достоверны данные о «плане США» по Ближнему Востоку. Из Тегерана информация по этому поводу не поступала.

