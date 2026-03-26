Самолет с российскими депутатами вылетел из Нью-Йорка в Вашингтон
Делегацию возглавляет замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.
Самолет специального летного отряда «Россия» вылетел из Нью-Йорка в Вашингтон. На борту, предположительно, группа российских депутатов, сообщает корреспондент РИА Новости.
Борт Ил-96-300 приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди в 19:28 по московскому времени. После двухчасовой остановки он вылетел в Вашингтон. Делегацию возглавляет заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия»). В составе группы — депутаты из разных фракций.
Источники «Ведомостей» сообщали, что депутаты планируют обсудить с американскими коллегами вопросы двусторонних отношений. В Кремле подчеркивают, что любые контакты между законодателями двух стран важны для поддержания диалога.
Ранее сообщалось, что Москва не знает, насколько достоверны данные о «плане США» по Ближнему Востоку. Из Тегерана информация по этому поводу не поступала.
На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.
Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.
Запрет начнет действовать с начала лета.
В УФСИН прокомментировали видео, которое разошлось в Сети.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.