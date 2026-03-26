Политика
26 марта 08:03
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Самолет с российскими депутатами вылетел из Нью-Йорка в Вашингтон

Делегацию возглавляет замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

Автор фото: РИА Новости

Самолет специального летного отряда «Россия» вылетел из Нью-Йорка в Вашингтон. На борту, предположительно, группа российских депутатов, сообщает корреспондент РИА Новости.

Борт Ил-96-300 приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди в 19:28 по московскому времени. После двухчасовой остановки он вылетел в Вашингтон. Делегацию возглавляет заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия»). В составе группы — депутаты из разных фракций.

Источники «Ведомостей» сообщали, что депутаты планируют обсудить с американскими коллегами вопросы двусторонних отношений. В Кремле подчеркивают, что любые контакты между законодателями двух стран важны для поддержания диалога.

Ранее сообщалось, что Москва не знает, насколько достоверны данные о «плане США» по Ближнему Востоку. Из Тегерана информация по этому поводу не поступала.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.