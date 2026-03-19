Переговоры России и Украины с участием США встали на паузу
Однако спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев продолжает работать.
Переговорный процесс России и Украины с участием США пока находится на паузе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитируют «Известия». Первые три раунда трехсторонних переговоров прошли в январе—феврале.
Однако, по словам Пескова, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев продолжает работать в составе двусторонней группы России и США.
Помимо этого, Москва и Киев продолжают работу по обмену пленными.
Ранее Песков заявил, что Кремль надеется на новый раунд трехсторонних переговоров по поводу конфликта на Украине. Также спецпосланник президента США Стив Уиткофф говорил, что США сохраняют позитивный настрой в вопросе переговоров. При этом европейские дипломаты и чиновники говорили, что Дональд Трамп теряет интерес к диалогу из-за конфликта на Ближнем Востоке, который отвлекает внимание Вашингтона.
